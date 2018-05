Mariconda, la sposa è in ritardo: la celebrazione inizia senza di lei

Imbarazzo, questa mattina, nella chiesa di Maria SS. del Rosario di Pompei a Mariconda. Come riporta L'Occhio, era previsto un matrimonio alle 10:30: pare che il parroco alle 10:31 abbia iniziato la messa, nonostante sull’altare ci fosse solo lo sposo.

La sorpresa

Alle 10:37 sarebbe arrivata la sposa, giunta in chiesa tra lo stupore generale e dispiaciuta per quanto accaduto. Non sarebbero mancati gesti evidenti di malcontento tra i fedeli.