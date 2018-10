Un matrimonio tra Dubai e la Costiera per Giovanni Sorrentino e Fatouch Fox

Un festeggiamento in due parti è quello organizzato per celebrare le nozze del designer di yacth di Nocera trapiantato a Dubai Giovanni Sorrentino e della bella Fatouch Fox, modella belga di origini Reali, discendente della dinastia di Sundiata Keita the Lion King of Mali, oggi impegnata nella promozione di eventi a scopo umanitario.

Le nozze

Il rito civile si terrà a Dubai a bordo di un mega yacht offerto per l’occasione da uno degli illustri ospiti del ricevimento. Tra gli invitati tantissimi vip, amici e clienti di Sorrentino, tra i quali Samuel L. Jackson, Larry Ellison, co fondatore di Oracle, e Kevin Gameiro. In una località ancora da definire della Costiera Amalfitana, invece, sarà celebrata una cerimonia più intima e sobria. Questa scelta è stata spiegata dallo stesso Sorrentino per ricercare una maggiore intimità sia per la coppia che per gli ospiti. Una doppia celebrazione da sogno, quindi, per una delle coppie più belle del panorama mondiale