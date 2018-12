"Max Gazzé e Clementino per il Concerto di Capodanno". La conferma arriva dall'assessore al commercio Dario Loffredo, durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie a Salerno.

Le iniziative

"La città ci chiedeva di provare e testarci - prosegue l'assessore - Abbiamo di nuovo il villaggio di Babbo Natale. La ruota panoramica aprirà i battenti credo il 5 dicembre ma seguirà opportuna comunicazione. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, avremo le favole per i bambini e ricordo a tutti che l’ingresso è libero. Ore 19 al Teatro Augusteo, primo spettacolo Biancaneve. Avremo sette presepi che saranno disponibili in tutta la città. Due mostre importantissime. Per una delle due, in particolare, chiederò di realizzare un approfondimento, attraverso una presentazione ad hoc, alla presenza della stampa. Quest’anno il jazz verrà proposto in strada. Si comincia giovedì 6 dicembre alle ore 19.30 sotto l’albero di Natale. Tante inziiative pensate pepr tutti i gusti, per le famiglie, per i bambini, per le persone che vogliono venire in città nel weekend e trattenersi nella nostra città il lunedì e il martedì soggiornando nei nostri alberghi.

Il concerto di Capodanno

"Sono felice che il sindaco abbia scelto Max Gazzé. Sono un suo fan. Anche la scelta di Clementino è stata fatta per accontentare i nostri giovani. Sarà un brindisi improntato al divertimento e alla cultura".