Maxi-sequestro di fertilizzanti pericolosi a Campagna, il blitz dei Nas

Blitz del Nas di Salerno a Campagna: sono stati sequestrati una serie di prodotti fertilizzanti chimici ricettati e contraffatti riservati all’utilizzo nell’agricoltura. Il maxi sequestro è stato messo in atto in due esercizi commerciali che vendono fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Prelevate oltre due tonnellate di prodotti chimici ricettati, tra cui alcuni contraffatti o venduti senza autorizzazione.

Il sequestro

Di oltre 20mila euro, il valore delle confezioni messe in vendita dagli esercenti e che i militari dell’Arma, in collaborazione con gli uomini dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, hanno provveduto a sequestrare. I pericolosi fertilizzanti sarebbero stati utilizzati d per la coltivazione di frutta e verdura. Accertamenti in corso.