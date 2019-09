Maxislalom Città di Roccadaspide, in vista delle gare lavori sulla SS 166 degli Alburni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La strada statale 166 degli Alburni si rifà il look nel tratto che attraversa il territorio di Roccadaspide, in vista dell’0ttavo Maxislalom Città di Roccadaspide, appuntamento di rilevanza nazionale che contempla 8 tappe in 7 regioni italiane, in programma il 7 e 8 settembre in località Casalotti, i suggestivi tornanti che ben si prestano a gare automobilistiche.

Per rendere la strada ancora più sicura sono stati disposti tra il km 10 e il km 15 lavori per la riparazione della pavimentazione in tratti saltuari, lavori di pulizia e ripristino delle opere di regimentazione delle acque, e di consolidamento di scarpate e protezione del piano viabile. Lungo il tratto di strada interessato dai lavori sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, fino al giorno antecedente la gara, dalle 7.30 alle 19, per tutti i mezzi tranne che per quelli di soccorso.

In avvicinamento al cantiere, inoltre, la velocità dei veicoli sarà ridotta a 20 km/h e sarà vietato il sorpasso.