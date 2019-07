Mcdonald's apre la nuova sede in via Roma a Salerno

Aprirà sotto i portici di via Roma, a pochi metri dal Comune e nel cuore della movida di Salerno, la nuova sede di McDonald’s. Come mostrano le foto inviate alla redazione di Salernotoday da Antonio Capuano, i lavori proseguono senza sosta e l’inaugurazione potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Le assunzioni

Per la nuova apertura la società ha previsto un rafforzamento dell’organico assumendo, tramite selezioni online, ben 70 persone tra dislocare non solo nel locale di via Roma ma anche negli altri già esistenti. Negli ultimi due anni, McDonald’s Italia ha creato oltre 3.000 nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali nella fascia d’età 18 e 24 anni.

