Il bagnino eroe Pierluigi Caroccia premiato con la medaglia di bronzo

E' stato premiato perché da "bagnino eroe”, nel 2012, riuscì a mettere in salvo due ragazzine che stavano annegando in località Laura di Paestum. Caroccia mise a repentaglio la propria vita: intervennero altri tre bagnini e lui andò in coma