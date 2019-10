Mediazione Civile e Commerciale: a Salerno la IV Giornata Nazionale organizzata da Concilia Lex Spa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’evento, giunto alla quarta edizione, nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della mediazione ed individuare insieme ad un parterre di esperti prospettive e scenari dell’istituto. Dopo Napoli, Firenze e Roma la Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale approda a Salerno. Il 18 ottobre, a partire dalle 15.00, mediatori, avvocati, giudici e professionisti si riuniranno al Grand Hotel per l’evento organizzato da Concilia Lex Spa, organismo di mediazione con oltre 50 sedi in tutto il territorio nazionale. Il tema della quarta edizione è “La sfida della mediazione, tra riforme attese e buone prassi”. Prestigioso anche quest’anno il parterre dei relatori. Saranno presenti, infatti, il Giudice del Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, il Presidente del Tribunale di Firenze, dott. ssa Marilena Rizzo, la prof. Paola Lucarelli, docente presso l’Università di Firenze e autrice di un volume sulla mediazione insieme al premier Giuseppe Conte, il prof. Marco Marinaro, docente di Mediazione dei Conflitti presso l’ateneo di Firenze. A moderare gli interventi l’avvocato e formatore ADR dott. Giampaolo Di Marco. “Il nostro evento rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario degli appuntamenti nazionali- commenta la dott.ssa Elisa Di Martino della Concilia Lex -. Vogliamo diffondere la cultura e la conoscenza dell’istituto della mediazione, stimolando il dialogo su potenzialità, prospettive ed orizzonti dell’istituto anche alla luce della ventilata riforma del processo civile, che potrebbe apportare modifiche allo status quo della mediazione. Attraverso questa ed altre iniziative, inoltre, ci poniamo anche l’obiettivo di fare advocacy, coinvolgendo nel discorso i principali attori del sistema, anche quelli istituzionali, per rappresentare al meglio le istanze della mediazione”.

La manifestazione ha ottenuto i patrocini della Regione Campania, del Comune di Salerno, di Confindustria Salerno, dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. La partecipazione è gratuita e dà diritto all’acquisizione di crediti formativi per avvocati e commercialisti.

E’ possibile registrarsi al link: ttp://bit.ly/GiornataNazionaleMediazione