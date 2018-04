Mediazioni in aumento in provincia di Salerno: i numeri Concilia Lex

Nel settore della mediazione il 2018 si apre nel segno del digitale. Nei primi tre mesi dell’anno sono cresciute le istanze online (+50%) e le mediazioni telematiche, triplicate rispetto allo stesso periodo del 2017. In aumento anche il numero complessivo di mediazioni (+40%), dato in controtendenza rispetto al calo evidenziato dalle statistiche ministeriali relative allo scorso anno. Lo dicono i numeri della Concilia Lex S.p.A., società autorizzata dal Ministero della Giustizia, iscritta al numero 143 del registro degli organismi di mediazione e presente sul territorio nazionale con circa 50 sedi.

I dettagli

Un quadro complessivo molto positivo, che conferma l’andamento del trimestre precedente e un netto miglioramento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Segno più anche per le sedi territoriali della Concilia Lex. La regione con più mediazioni è la Campania, in crescita del 40 per cento rispetto al primo trimestre 2017. Crescono le mediazioni in provincia di Salerno (quasi triplicate). In aumento anche il numero degli accordi raggiunti e delle mediazioni volontarie, che superano il 40 per cento.

Il commento

Rivendica il lavoro svolto il referente nazionale dell’organismo di mediazione l’avvocato Carmelo Cavallaro: