Assemblea generale dei Medici al Grand Hotel, i premiati

Si terrà domani, 24 marzo, alel 10, presso il Grand Hotel Salerno, l’assemblea generale dei Medici della provincia di Salerno e la consegna dei premi per gli iscritti da 40, 50 e 60 anni. In apertura, la relazione del Consigliere Tesoriere Giovanni Ricco e quella del Presidente dei Revisori dei Conti Claudio Zulli. Seguirà l’approvazione del conto consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018. Infine, in programma c'è la relazione del Presidente Giovanni D’Angelo.

I premiati

Laureati nel 1958

Gioacchino Caputo, Vincenzo Nuzzo, Raffaele Pinto, Gerardo Sellitti

Laureati nel 1968

Avallone Antonio, Bartolotta Giancarlo, Berritto Bruno, Biasiucci Giovanni, Bottiglieri Giuseppe, Chiumiento Felice, Cicatelli Paolo, Di Palma Diodato, Donnarumma Francesco, Falivene Mario, Fezza Eugenio, Foca’ Domenico, Gambardella Vincenzo, Grieco Ernesto, Leoni Ermido, Malanga Lucio, Marmo Carlo, Marra Fulvio, Napoli Vincenzo, Niglio Mariano, Petrosino Umberto, Rocco Gerardo, Sellitti Michele, Sparano Pasquale, Sparano Giuseppe, Valitutti Pasquale, Vitiello Maria Giuseppa.

Laureati nel 1978

Abate Pasquale, Addabbo Leonardo Libero, Aiello Gianfranco, Alfano Giovanna, Aliberti Vincenzo, Alliegro Giovanni, Amabile Rocco, Amaturo Anna, Am brosio Maria, Amelia Umberto, Ammirati Angelo, Angone Francesco, Apicella Regina, Arnone Raffaele, Avagliano Pasquale, Avallone Alberto, Babino Giovanni, Baldi Cesare, Balestrino Amerigo, Barbato Natalino, Barchiesi Silvana, Basile Rocco, Blasi Chiara, Boccia Nunzio, Borrelli Carlo, Borrelli Marino, Bortone Filippo, Bottiglieri Alfonso, Bruno Giuseppe, Buonaguro Renato, Buonocore Mario, Calabrese Francesco, Caliendo Marcello, Caliendo Vincenzo, Califano Luigi, Califano Mario, Cammardella Francesco, Campitiello Salvatore , Cannaviello Lucio Capaldo Giuseppe, Capano Pasqualino, Capuano Nicola, Capuano Luigi,, Carbone Matteo, Cardamone Bruno, Carmosino Anna Alfonsina, Carotenuto CarmelaCarrabs Francesca Giovanna, Caruso Annunziata, Cassese Raffaele, Castaldo Anna, Cerino Ivan, Cervo Antonietta, Cesarano Giovanni, Chiorazzo Giuseppe, Cibarelli Antonio, Cibarelli Pasquale, Cipolletta Rocco, Cirillo Nicola, Cirino Nicolina, Cirmeni Mario Filippo, Clarizia Alberto, Colella Bisogno Rosario, Coppola Vincenzo, Cracas Giovanni Luigi, Criscuolo Biagio, Crudele Giacomo, Crudele Carmine, Cupo Attilio, D’agostino Vito, D’angelo Enrico, Dante Nali’, Danza Domenico, D’auria Rocco, D’auria Salvatore, D’auria Francesco, De Angelis Luigi, De Bonis Teodosio, De Feo Guido, De Franciscis Luca, De Ippolitis Roberto, De Leo Vincenzo, De Martino Armando, De Piano Silvana, De Santis Matteo, De Sio Vittorio, De Sio Luciano, De Sio Ciro, De Virgilio Raffaele, Della Monica Ettore, Della Pepa Domenico, Dente Franco, Destino Alfonso, Di Benedetto Elio, Di Biasi Domenico, Di Costanza Pietro, Di Domenico Leo, Di Filippo Angelo, Di Filippo Antonio, Di Fluri Giuseppe, Di Pace Laura, Di Sergio Amedeo, Di Stasi Vincenzo, Dovinola Giuseppe, Durante Giancarlo, Falasca Adolfo, Falciani Vittorio, Falcone Domenico, Farina Rosario, Fasolino Bernardino, Fasolino Giovanni, Feola Luigia, Ferrara Eugenio, Ferrara Guglielmo, Ferrara Roberto, Finizola Vincenzo, Fiore Emanuele, Flauti Vincenzo, Florio Antonino, Folino Francesco Maria, Forlenza Mario, Formisano Carla, Franciosa Immacolata, Franco Antonio, Fulgione Luciano, Galano, Luigi Raffaele Maria, Galizia Gennaro, Gatto Loredana, Genco Mario, Genovese Tommaso, Giordano Carmine, Giordano Bruno, Glielmo Giovanni, Glielmo Antonio, Gorgitano Nicola, Graziano Adriano, Greco Alfredo, Greco Umberto, Guadagno Vincenzo, Iannone Alfredo, Imbriani Mauro, Inserra Andrea, La Bella Luigi, La Sala Salvatore, Lama Carmela, Lamberti Pasquale, Landi Rosalba, Lanzetta Francesca, Laurino Fernando, Leo Alfonso, Leo Domenico, Liguori Armando, Lillo Renato, Lippi Rosanna, Lomiento Carmela, Lupo Raffaele, Maggio Umberto Michele, Magurno Teresa, Mainenti Fernando, Maiorino Alfonso Maria, Mancini Lucio, Manzi Vincenzo, Manzolillo Antonio, Marano Enrico, Mare Gabriele, Marigliano Aniello, Marino Paolo Enrico, Marmora Giovanni, Marotta Gennaro, Marra Walter, Marrocco Flavio, Martino Ediego, Mastandrea Paolo, Maurano Attilio, Mazzeo Salvatore, Mazzeo Pasqualino, Melone Giovanni, Menna Maria, Michaci Theano, Miele Vito Antonio Carmine, Milano Michele, Milito Antonio, Mirabella Angelo, Miracolo Giovanni, Mirra Armando, Molina Claudio Gerardo, Mollo Carlo, Mondelli Antonio, Mondillo Mauro, Morea Alessandro, Morena Carmelo, Morinelli Giuseppe, Morrone Edmonte, Mottola Giuseppina, Musacchio Antonia, Mutarelli Antonio, Naddeo Paolo, Naimoli Giuliano, Napolano Giuseppe, Napoletano Luisa, Nasti Adriana, Natella Roberto, Nicastro Corrado, Niglio Alferio, Noia Alessandro, Occhinegro Bruno, Orrico Maddalena, Palmisano Francesco, Parente Giuseppe, Pecora Maddalena, Peduto Elena, Pepe Giovambattista, Perna Pasquale, Pezzulo Carlo, Piegari Assuntino, Pierro Domenico, Pinto Augusto, Pisacane Leopoldo, Polichetti Raffaele, Polito Pier Luigi, Postiglione Fausto, Postiglione Daniela, Prinzo Mario, Pucciarelli Francescantonio, Rapuano Antonio, Ricciardelli Stanislao, Roca Giovanni Nicola, Rossomando Antonio, Rotunno Raffaele, Russo Antonio, Russo Pietro, Russo Ubaldo, Salom one Giuseppina, Sansone Antonio, Santoro Mirella Antonietta, Santoro Lodovico, Santulli Antonio, Sarro Giuseppe, Savoia Gaetano, Schettini Federico, Schiavo Gaetano, Scovotto Maria Antonietta, Sebastiano Attilio, Senatore Alberto, Sica Giuseppe, Sica Carlo, Sica Anna, Siniscalchi Francesco Saverio, Sirignano Claudio, Sonderegger Riccardo, Sorrentino Francesco, Spinelli Aniello, Stromillo Renato, Talento Gabriella, Tanzola Luigi, Taranto Giuseppina, Tardio Alessandro, Tedesco Antonio, Tizio Biagio, Tommasino Carmelo, Toro Antonio, Torsiello Mariano, Tortora Antonio, Troisi Nevio, Vallone Andrea, Veneziano Raffaele, Venturino Giuseppe, Verrioli Michele, Vespoli Orsola, Vicidomini Raffaele, Villari Adolfo, Villari Vincenzo, Volo Mario, Volpe Giovanni, Volpe Giannunzio, Volpe Costantino, Zaini Carlo, Zenobio Giuseppe e Zinno Antonio.