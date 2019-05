Medico colto da infarto a Cava, la denuncia: "Turni massacranti"

Un medico di Cava de' Tirreni è stato colto da infarto mentre era di guardia al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi.

La protesta

I colleghi ritengono che una delle cause dell'infarto sia il turno di lavoro massacrante al quale i camici bianchi sono sottoposti. Intervistato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola, ecco il commentoo di Massimo Infranzi, chirurgo e radiologo cavese: "Il medico che si è sentito male avrebbe dovuto fare due notti nei successivi tre giorni. Qualche giorno prima un altro chirurgo al Ruggi d’Aragona ha avuto un infarto sul luogo di lavoro. Non possiamo più tollerare che le carenze e lo stato di abbandono del reparto mettano a rischio la salute di personale e utenza".