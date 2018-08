Il mega yacht "Secret" arriva al Marina d'Arechi di Salerno

Una vera e propria “first lady” mondiale del settore dei megayacht conferma come siano ancora in crescita le presenze di grandi imbarcazioni che scelgono di attraccare al porto Marina d’Arechi di Salerno. Il palmares della più grande navi da diporto che ha scelto il porto turistico salernitano spetta ora al “m/y Secret” giunta nei giorni scorsi:84 metri di lunghezza, 12,5 di larghezza, 2.240 tonnellate di stazza lorda.