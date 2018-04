Megayacht, il porto Marina d’Arechi “sbarca” al MyBa in terra catalana

Sono 8.900 i chilometri che, attraverso l’Europa e i mercati internazionali del settore della nautica, la squadra di Marina d’Arechi ha intenzione di effettuare in tutto il 2018. Circa 3mila sono stati già fatti, al Boot di Dusseldorf e al London Boat Show, dove Mda si è confermato tra i top player internazionali del comparto. Oltre 5mila quelli ancora da affrontare, e che vedranno il brand Mda nei contesti più prestigiosi del settore.

La curiosità

Il porto salernitano, infatti, si sta sempre più posizionando nel panorama mondiale del settore. Unica struttura diportistica campana a mettersi “in vetrina” in contesti internazionali, il Marina d’Arechi ha concluso il 2017 con risultati importanti, ma che il team Mda intende migliorare ulteriormente per il 2018. Dopo gli oltre trecento contatti “portati a casa” dale fiere di settore di Londra e Dusseldorf, infatti, sarà adesso la volta di due fiere d’elite nella nautica: il MYBa Charter Show 2018 di Barcellona, in programma dal 23 al 26 aprile, e il Palma Superyacht Show 2018, a Palma de Mallorca dal 27 Aprile al 1 Maggio 2018. Nel 2017 una imbarcazione su tre che ha solcato le acque del Marina d’Arechi appartiene al settore dei megayacht. A dirlo è un sondaggio interno all’infrastruttura salernitana di via Allende, che si conferma, anche per l’anno appena passato, uno dei porti di riferimento di tutto il Mediterraneo per questa specifica fetta di mercato. Nello specifico, le statistiche interne al porto dimostrano che sul totale dei transiti avuti l’anno scorso, il 30 per cento esatto riguarda il settore delle imbarcazioni di lunghezza 25-90 metri. Numeri importanti, anche superati in occasione degli attracchi di yacht che hanno sfiorato i 100 metri di lunghezza, che confermano come la dotazione infrastrutturale delle opere a mare e l’ampio ventaglio di servizi offerti anche ad un settore di clientela “altospendente” siano solo alcuni dei motivi che assicurano anche a imbarcazioni così importanti di poter ormeggiare e sostare tranquillamente sui pontili del Marina d’Arechi.