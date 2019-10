San Mango si ferma per Melissa, chiesa gremita per i funerali della studentessa

Palloncini bianchi e striscioni, in una chiesa gremita. Di persone e di dolore. Sono stati celebrati questo pomeriggio, a San Mango Piemonte, i funerali della giovanissima Melissa La Rocca, presso la Parrocchia Madre di Santa Maria. La 16enne morta tragicamente in classe, al Da Vinci-Genovesi, durante un'interrogazione di Matematica, lascia un vuoto incolmabile che spezza il fiato, in quanto l'hanno conosciuta e amata.

Il ricordo

Sulla bara di "Meli", così erano soliti chiamarla gli amici, sciarpe Granata e tanti fiori bianchi. Alla cerimonia, officiata dal vicario della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, don Biagio Napoletano, non sono mancati il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, con istituzioni e politici locali.

Il lutto

Le bandiere posizionate sugli edifici pubblici sono state esposte a mezz'asta ed il Comune di San Mango Piemonte ha annullato il consiglio comunale previsto per oggi, in segno di rispetto e cordoglio. Sospese, infine, tutte le manifestazioni pubbliche promosse o patrocinate da Palazzo di Città. Tutti stretti attorno alla famiglia.