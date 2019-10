Nessuna autopsia per Melissa La Rocca: salma consegnata ai genitori

Nessuna autopsia su Melissa La Rocca, la studentessa 16enne morta stamattina in classe, a Salerno, al "Genovesii-Da Vinci". Lo ha deciso l'autorità giudiziaria che ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

L'auto dei servizi funerari ha lasciato il cortile della scuola alle 12.30 sotto gli sguardi attoniti degli studenti affacciati alle finestre delle loro aule. Il dirigente scolastico, Nicola Annunziata, uscendo dalla scuola, sottolinea di "non avere la maniera di spiegare ai ragazzi" come sia possibile che una giovane ragazza sia "crollata per terra e non si è più rialzata". La classe alla quale apparteneva la sedicenne era la stessa che, poco tempo fa, ha subito un altro lutto: un ragazzo morto in un incidente stradale.