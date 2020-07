San Mango ricorda Melissa, murales per la 16enne scomparsa

Un murales in ricordo di Melissa La Rocca, la sedicenne stroncata da un malore in classe, lo scorso ottobre tra le mura scolastiche. A San Mango Piemonte il prossimo sabato 11 luglio, alle ore 18.30, in via Santa Caterina, verrà scoperto un murales realizzato da Jacopo Naddeo e Giuseppe De Martino della neonata associazione dedicata alla ragazza e volta a favorire l’aggregazione giovanile, ricordando Melissa.

A presiedere la realtà associativa, Ciriaco Russomando che, insieme al papà della giovane Vinicio La Rocca e alla presenza del sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, e del parroco, don Antonio Romano, nel rispetto delle normative anti Covid 19, illustreranno le attività sociali in programma.