Morte di Melissa La Rocca, le parole della sua prof a una settimana dalla tragedia

Ciao Melissa,

una settimana fa alle 8:20 eri in classe con i tuoi compagni a seguire la lezione di Matematica in silenzio e i tuoi splendidi occhi azzurri evidenziavano il desiderio di approfondire le tue conoscenze. Adesso sei un Angelo e continuerai ad ascoltare le lezioni dal cielo ed io alzerò la testa e penserò a te per sempre.

La tua prof.