XIV Memorial “Giovanni Caressa”: l’Anfass ricorda il suo fondatore

E’ in programma per venerdì 22 giugno, presso il Centro Diurno Integrato della Fondazione Salernum Anffas Onlus (via del Tonnazzo, località Fuorni) la quattordicesima edizione del “Memorial Giovanni Caressa” dedicato all’indimenticabile fondatore dell’Associazione che da oltre cinquant’anni si occupa dell’assistenza ai cittadini con disabilità e le loro famiglie in provincia di Salerno.

Il programma

Dalle 10 alle 12 sono in programma animazione, giochi e un triangolare di calcio tra le squadre dell’Anffas Onlus Salerno, il Villaggio di Esteban e Sanatrix Nuovo Elaion Onlus cui seguirà la premiazione dei partecipanti In serata (alle 19.15), invece, presso il Sunrise Accessible Resort (via Litoranea, Località Spineta, 39), sarà celebrata una santa messa in ricordo di Giovanni Caressa; subito dopo, un momento di condivisione con amici, familiari ed istituzioni, lo spettacolo teatrale del Laboratorio “La Girandola” della Fondazione Salernum Anffas Onlus e la consegna della targa “Memorial G. Caressa” a Rosalba Taddeini dell' Associazione Differenza Donna.

Il presidente Salvatore Parisi dichiara: