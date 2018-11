"Memorial Franco Orio": la due giorni dedicata all'endocrinologia

Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre si terrà, presso l'Hotel Mediterranea di Salerno, la nona edizione del Memorial Franco Orio, in onore del compianto primario ospedaliero, docente universitario e antesignano dell’endocrinologia in Campania, scomparso nel 2009.

L'appuntamento

La due giorni di confronto medico è organizzata da Francesco Orio, professore associato di endocrinologia presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope di Napoli, ricercatore di fama internazionale nel campo dell’endocrinologia ginecologica ed opinionista scientifico di livello nazionale e dal dottor Marcello Orio, diabetologo direttore sanitario del CMSO, esperto nazionale di dieta chetogenica.

Le giornate

Il venerdì sarà dedicato alla ventiduesima edizione del Corso di aggiornamento post specialistico in Endocrinologia, diabetologia ed endocrinologia ginecologica con la partecipazione di medici e specialisti dei migliori presidi sanitari italiani. L’apertura dei lavori è prevista alle 09.00 con una prima sessione dedicata all'Endocrinologia pediatrica. Alle 11.45 ci sarà una seconda sessione sulle Patolofgie dell’Ipofisi, surrene ed ovaio. A seguire, gli specialisti si confronteranno sulle problematiche della Tiroide. Alla ripresa dei lavori, alle 15, si parlerà di Diabete e le innovazioni terapeutiche di questa malattia del mondo industrializzato. L’ultima sessione, alle 16, sarà incentrata su Osso ed ormoni sessuali maschili e si parlerà di vitamina D. Sabato 1 dicembre alle ore 9.30 si svolgerà la VI sessione del corso su Obesità e sindrome metabolica con importanti novità sulla cura dell’ovaio policistico e sui nuovi approcci dietetici, soprattutto la dieta chetogenica. Alle 11.00 Tavola rotonda e dibattito con domande del pubblico e con la partecipazione di studenti di diverse scuole superiori di Salerno, sul tema Obesità: una malattia sociale. Il dibattito sarà condotto dal giornalista di LiraTv, Andrea Siano.

La borsa di studio

Dalle ore 12 di sabato 1 dicembre si svolgerà la cerimonia di consegna della borsa di studio Franco Orio Anno 2018 che sarà devoluta ad un ricercatore della regione Campania e della provincia di Salerno particolarmente meritevole che si è distinto per i suoi studi scientifici in Italia ed all’estero. Il conferimento di tale borsa è possibile grazie al contributo del Rotary Club Salerno Est, ma anche grazie alla sensibilità di aziende private come Dechem e CMSO. Alla cerimonia di consegna parteciperanno autorità politiche ed accademiche, tra cui Piero De Luca, Deputato; Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Aurelio Tommasetti, Rettore dell’Università degli studi di Salerno; Alberto Carotenuto, Rettore dell’Università Phartenope di Napoli; Andrea Soricelli, Direttore DISMEB Università Parthenope di Napoli; Mario Capunzo, Direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Salerno; Giuseppe Longo, Direttore generale AOU Ruggi d’Aragona Salerno; Mario Iervolino, Commissario straordinario ASL Salerno; Giovanni D’Angelo, Presidente Ordine Medici ed Odontoiatri Provincia di Salerno; Carmine Napoli, presidente Rotary Salerno Est.