Quindicenne affetto da Meningite ad Agropoli: migliorano le sue condizioni

Sta meglio, il 15enne affetto da meningite, attualmente in coma farmacologico, ricoverato in terapia intensiva, presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli. Lo studente di Agropoli sta rispondendo positivamente alle terapie: familiari, amici e conoscenti con il fiato sospeso per le sue condizioni che sono in via di miglioramento.

Il fatto

Il 12 marzo, dall’ospedale di Agropoli, il ragazzo fu trasferito al nosocomio di Vallo della Lucania e, infine, presso il “Cotugno” di Napoli: oltre alla profilassi per chi era stato in compagnia del giovane, i locali del liceo classico frequentato dal 15enne sono stati subito sottoposti a ben due sanificazioni e le lezioni sono riprese regolarmente.