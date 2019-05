Caso di meningite, resta in coma la 66enne ricoverata al "Cotugno"

E’ ancora in coma la donna di 66 anni, residente a Casal Velino, ricoverata presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli perché affetta da meningite. Le sue condizioni sono stazionarie, ma resta ricoverata nel reparto di “Rianimazione”.

Il ricovero

La donna, due giorni fa, è arrivata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con febbre alta e dolori alla testa. Come da prassi, è stata sottoposta ad analisi specifiche, al termine delle quali si è deciso di trasferirla al nosocomio partenopeo. Nel frattempo, l'ospedale ha fatto scattare la profilassi di rito, con il personale ospedaliero, venuto in contatto con la donna, così come i sanitari del 118, sottoposto all'assistenza necessaria onde evitare un contagio. Lo stesso è stato fatto per i familiari della donna.