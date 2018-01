Caso di meningite a Battipaglia, grave una donna: scatta la profilassi

Nuovo caso di meningite in provincia di Salerno. Questa mattina una donna affetta da meningococco è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dov’è subito staccata la profilassi. Per alcune ore, quindi, il Ps è stato chiuso e i pazienti sono stati spostati all’ospedale di Eboli. La donna è costantemente monitorata dai medici. In apprensione familiari e amici.