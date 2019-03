Caso di meningite ad Agropoli: lo studente resta ricoverato, le rassicurazioni del Comune

Ancora ricoverato presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli, il giovane al quale ieri è stata diagnostica la meningite di tipo batterico. Le sue condizioni risultano stabili. Nel frattempo, questa mattina, è stata operata nei locali scolastici del plesso frequentato dal ragazzo, una seconda sanificazione: si tratta di una operazione non necessaria, ma messa in campo ugualmente, per eccesso di zelo. Ad ogni modo, le lezioni didattiche procedono in maniera regolare. Il sindaco Adamo Coppola si è recato presso entrambi i plessi che fanno capo al Liceo “Gatto”, intrattenendosi con il dirigente scolastico, Fortunato Ricco: entrambe le Istituzioni sono in stretto contatto con il dottore Pierangelo Perito, dell’Ufficio Prevenzione dell’Asl Salerno.

La nota del Comune di Agropoli

Si ribadisce che il caso accertato resta unico ed isolato; è stato escluso il presunto contagio a carico di una ragazza che nei giorni scorsi era stata a stretto contatto con il 15enne. Le analisi, effettuate presso l’ospedale di Vallo della Lucania, nella mattinata odierna, sono risultate negative. Gli allarmismi creati da taluni sono quindi assolutamente ingiustificati. Qualsiasi eventuale aggiornamento verrà comunicato in maniera tempestiva tramite questo canale, che è la sola fonte ufficiale.

La prevenzione

Le persone che sono state in contatto con il giovane, tra compagni, genitori ed altri sono stati contattati dall’Ufficio Prevenzione Asl per indicare la profilassi da seguire. In caso di dubbi o chiarimenti è possibile contattare il numero che fa riferimento agli uffici Asl: 3357547955.