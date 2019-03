Caso di Meningite a Scafati, le condizioni della bimba in via di miglioramento

Dopo le buone notizie riguardanti il 15enne di Agropoli affetto da Meningite, in via di ripresa, giungono le informazioni sperate anche per la piccola di 4 anni di Scafati, ricoverata presso l'ospedale Cotugno di Napoli e colpita dalla stessa patologia dello studente.

Le informazioni

L'Azienda Ospedaliera dei Colli, in merito al caso della bambina ricoverata in rianimazione per sepsi meningococcica e meningite, fa sapere, infatti, che le condizioni della piccola paziente sono in miglioramento, pur rimanendo la prognosi riservata. Così come previsto dai protocolli di cura, inoltre, si precisa che tutti i familiari sono stati sottoposti a profilassi e che non sussiste alcun pericolo di trasmissione della patologia.