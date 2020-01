Baronissi, arriva la mensa plastic free per i piccoli alunni

Mensa Plastic free per i bambini dell'asilo nido Arcobaleno, a Baronissi. Sono cominciate le giornate di rodaggio per il nuovo servizio in tutte le scuole, annunciato dal Comune.

I dettagli

Il servizio prevede lo scodellamento dei pasti e l'eliminazione di piatti e posate di plastica in favore dei kit in acciaio. Un modo per ridurre i rifiuti, tutelare l’ambiente e migliorare la qualità dei pasti.