Rifiuti in via D'Avossa, la mensa San Francesco rischia di sospendere i pasti

Allarme rifiuti proprio dinanzi alla mensa per i poveri San Francesco, in via D'Avossa. La struttura rischia addirittura di sospedere la propria attività e non assicurare i pasti, in quanto, da alcuni giorni, non viene ritirata la spazzatura.

Così, il gestore Mario Conte ha dato voce al disagio e alle possibili conseguenze sul mancato servizio. Intanto, alcuni lettori ci segnalano rifiuti non raccolti in via San Giovanni Bosco, poco distante dalla mensa San Francesco. Accorato, dunque, l'appello affinchè gli addetti del settore ripuliscano la zona.