Tensione all'Unisa, studente supera la fila in mensa: scoppia la rissa

Momenti di tensione, questa mattina, alla mensa dell’Università degli Studi di Salerno, dove due studenti sono venuti alle mani davanti agli occhi increduli degli altri presenti.

Il caso

Un giovane - come si vede in un video che sta facendo il giro del web - ha tentato di scavalcare la fila per accaparrarsi prima il pranzo. Il suo gesto, però, non è passato inosservato agli altri studenti che hanno iniziato ad inveire contro di lui. Un suo collega universitario, però, lo ha criticato aspramente prima a parole e poi usando anche le mani. Calci, pugni senza mai colpirlo. A sedare la violenta lite gli altri ragazzi presenti e i dipendenti della mensa.