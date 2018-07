Tutti in campo per 1° memorial Rosario Caliulo TheBoss: è iniziato il torneo al Centro Sociale

Tutti in campo, per tirare un calcio a favore dell'integrazione e della multiculturalità, nel segno dello sport e in ricordo del compianto Direttore delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Rosario Caliulo, alias "The boss", come lo chiamava affettuosamente il suo staff. E' iniziato ieri, alla presenza del Direttore delle Politiche Sociali Annalisa Del Pozzo, infatti, Soccer Championship, il 1° memorial Rosario Caliulo TheBoss, organizzato dall'impresa sociale Kuroi, guidata da Renato Caliulo e a cui hanno aderito numerose associazioni e cooperative sociali del territorio. Dieci, le squadre miste, tra minori stranieri non accompagnati ospiti delle strutture salernitane e giovani italiani, che si sfideranno nel torneo di calcio a 5 fino al 7 agosto, tutti i pomeriggi, dalle ore 17 alle 19, presso il Centro Sociale.

Il ricordo

L'iniziativa, rientra nell'ambito di "Sport: here comes the sun”, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea per il programma “Progetto pilota - Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati". Anni fa, fu proprio Rosario Caliulo, ad ideare il torneo, per coinvolgere ed integrare i ragazzi stranieri che, già allora, scelsero per la loro squadra il nome di The Boss Boys, dedicando un pensiero al Direttore che tanto li aveva presi a cuore. Caliulo era il primo ad arrivare in campo e l'ultimo ad abbandonare il Centro Sociale: mentre gli altri andavano via, chinandosi, non ci pensava due volte a raccogliere le bottigliette e le cartacce abbandonate a bordo campo dai ragazzi. E nè lasciava il posto prima di essersi accertato che tutti i minori avessero un modo pratico per rientrare a casa. Gesti tra i tanti, quelli, che racchiudevano il suo senso di responsabilità, il modo in cui teneva a cuore le cose e non demandava mai a terzi. A portare avanti il suo progetto, dunque, il figlio Renato e le altre realtà sociali che hanno aderito all'iniziativa che si concluderà con un interessante convegno, in programma il 10 agosto, alle 18, presso il Centro Sociale.

Gallery