Mercatello, cadono calcinacci da un balcone: nessun ferito

Paura, oggi pomeriggio, in via Vito Fornari a Mercatello, dove alcuni calcinacci sono caduti sul marciapiede sottostante ad una palazzina. Si sono staccati dai frontalini di un balcone situato al quarto piano.

L'intervento

Fortunatamente, in quel momento, non passavano pedoni, ma delle schegge hanno lambito le auto in sosta sulla carreggiata. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.