Mercato di Via Robertelli, firmata la convenzione Comune-associazioni

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'Assessore al Commercio Dario Loffredo e il Direttore del Settore Attività Produttive Alberto Di Lorenzo hanno presentato stamattina a Palazzo di Città la convenzione (durata 12 mesi) con le associazioni dei mercatali per l'ottimizzazione dei servizi del mercato di via Robertelli. Durante l'incontro, che è terminato con la consegna simbolica delle chiavi ad Aniello Ciro Pietrofesa in rappresentanza delle assocazioni, sono stati forniti anche aggiornamenti sulle attività e sui lavori di riqualificazione delle aree mercatali cittadine, dopo il taglio del nastro in via De Crescenzo.

Il sindaco

"Lavoriamo in modo organico e razionale - ha detto il sindaco di Salerno Enzo Napoli - Abbiamo in animo di realizzare cose analoghe per il mercato di via Piave. Subito dopo l'estate o al massimo entro l'inizio del prossimo anno, interverremo lì e in via Robertelli, dove insiste anche un progetto di finanza. Ci aspettiamo un miglioramento complessivo dei servizi, compresa la gestione e la raccolta dei rifiuti, che però è legata anche al buonsenso dei cittadini. Abbiamo passato la raccolta del vetro a Salerno Pulita, oggi o domani dovrebbe cominciare un nuovo modello di raccolta. Continua il monitoraggio del territorio ed io ogni mattina indosso i panni dello spazzino per una verifica di persona. Continuo ad imbattermi in comportamenti da Terzo Mondo. C'è gente che la notte si diverte a prendere a calci i cestini e di mattina la conseguenza è la pattumiera a cielo aperto. Non avremo pietà per i trasgressori, intensificheremo i controlli. Sta già accadendo ma lo faremo ancora".

Gli obiettivi

"Siamo soddisfatti per questa ritrovata sinergia con le associazioni mercatali - ha commentato Dario Loffredo, assessore al commercio - puntiamo ad una migliore raccolta differenziata, ad un maggiore ordine nelle aree mercatali. Più sicurezza e un'attenzione particolare alla Tosap da recuperare. Abbiamo firmato la convenzione: si parte dall'area mercatale di via Robertelli, che presto recinteremo".

