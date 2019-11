Aria di magia a Salerno e provincia: la mappa dei mercatini e dei villaggi di Natale

Il Natale si avvicina: cresce la voglia di sognare, volgendo gli occhi al cielo e a quanto di più bello offre questo periodo di festa. Mentre Salerno città riplende, come è noto, grazie alle Luci d'Artista, tanti i comuni della provincia che si preparano a vivere giorni al sapore di panettone, struffoli e desideri da esprimere. Tornano, infatti, i mercatini e i villaggi di Natale nel nostro territorio.

Gli appuntamenti

Per iniziare, il 6, il 7, l'8, il 13, il 14 e il 15 dicembre, la meravigliosa cornice del Borgo Medioevale di Castellabate si tinge dei colori natalizi e celebra questo evento con i tradizionali mercatini natalizi. A Teggiano, intanto, aria di magia con la Corte in Festa, per vivere il Natale al Castello, tra storie di Principi, Conti, Baroni e Vicerè, dal 6 all'8 dicembre: si tratta di un'esperienza irripetibile nel proscenio da favola che fu vanto dell'illustre casata Sanseverino. Ancora, a Castelnuovo Cilento, la 5° edizione dei mercatini di Natale al Villaggio Nommanojo, organizzati nei giardini pubblici di Velina, da giovedì 19 a domenica 22 dicembre, dalle ore 19 alle ore 22.

I villaggi

Dall'8 al 25 dicembre, inoltre, la Villa Comunale di Fisciano si trasforma in un vero e proprio villaggio nordico con un itinerario guidato e fantastico alla scoperta di Babbo Natale e di come si vive e si lavora al Polo Nord tutto l'anno. Nel bosco del parco con le sue strutture e casette in legno, con i suoi alberi e sentieri che per l'occorrenza brulicheranno di gnomi ed elfi indaffarati, tra arredamento, oggetti, colori, luci, musiche e animazione. A Bellizzi, la terza edizione del villaggio di Natale al Parco dell'Infanzia, il 23, il 24 e il 30 novembre e il 1, 21 e 22 dicembre, in via Gozzano. L'evento si terrà di sabato dalle ore 16 alle ore 21 e la domenica dalle ore 10 alle ore 21. Slitta e tanti dolciumi, a seguire, da venerdì 20 a domenica 22 dicembre al MOA - Museum of Operation Avalanche di Eboli che ospiterà la Casa di Babbo Natale con il caratteristico mercato.

Salerno città si veste a festa

Appuntamento anche ad Ogliara con i Mercatini di Natale nella frazione collinare di Salerno, nei giorni 6, 7, 14, 15, 21 e 22 dicembre, sul sagrato della chiesa, con degustazione di caldarroste al suono delle zampogne. I mercatini resteranno aperti il sabato dalle ore 17.30 alle ore 20 e la domenica dalle ore 9 alle ore 12. Infine, il Santa Claus Village animerà il parco dell'Irno, a Salerno: nonostante un imprevisto che ha costretto al rinvio dell'inaugurazione, infatti, la manifestazione inizierà la settimana prossima. Il giorno preciso verrà a breve comunicato dall'organizzazione. Insomma, non resta che indossare un bel sorriso e concedersi una full immersion nelle calde atmosfere natalizie.