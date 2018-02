Comune di Fisciano, arriva la delibera per l'ampliamento del mercato

Il successo dei primi mesi di attività del mercato settimanale del comune di Fisciano ha dato impulso ad una attività amministrativa, voluta dal sindaco Vincenzo Sessa, per adottare una delibera di giunta che, nella giornata di domani, arriverà in consiglio comunale per ampliare l’area pubblica destinata agli operatori commerciali. Il mercato, infatti, è già diventato, nell’arco di poco più di un mese, un riferimento importante per tutta la Valle dell’Irno.