Lancusi: taglio del nastro per il nuovo mercato comunale

Taglio del nastro, il 16 gennaio, a Lancusi di Fisciano, per il nuovo mercato comunale. Alle ore 8 di martedì, infatti, è prevista l’apertura del nuovo mercato, in piazza Largo Vittime del Terremoto- via G Venditti- piazza San Giuseppe Moscati Cogna. Alle ore 10.30, quindi, si terrà una breve cerimonia inaugurale alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione.

L'offerta

Circa le postazioni di vendita, 20 sono del settore non alimentare e 7 di quello alimentare. Gli assegnatari sono stati individuati tramite procedure di selezione pubblica. Soddisfatto, il sindaco Vincenzo Sessa per il risultato raggiunto.