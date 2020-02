Prodotti ittici venduti illegalmente: multati due pescivendoli a Salerno

Nelle prime ore di questa mattina i militari della Guardia Costiera e gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno svolto dei controlli all’interno del Mercato Ittico di Salerno per contrastare la commercializzazione illegale del pescato.

L'ispezione

L’operazione ha consentito di verificare la rispondenza del prodotto ittico esposto alla normativa vigente. All’esito dell’ispezione, è stata riscontrata la presenza di pescato privo delle informazioni relative a tracciabilità ed etichettatura che consentono di risalire lungo la filiera ittica, dal momento della cattura alla vendita, fino a giungere al consumatore finale. Per tale ragione, sono stati elevati due verbali amministrativi per un totale di tremila euro e sequestrato prodotto ittico per un peso complessivo di 500 kg.