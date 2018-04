Mercato del lavoro: in Campania aumentano le offerte del 42%

Crescono le offerte di lavoro in Campania: questo è il risultato dell'indagine sul Mercato del Lavoro 2017 dell'osservatorio di Infojobs, uno dei portali di recruitment più importanti d'Italia.

Il mercato in Italia

Secondo l'osservatorio, le imprese italiane nel 2017 hanno proseguito i piani di assunzione iniziati negli scorsi anni con un trend positivo anche se in leggero rallentamento rispetto al 2016. Le offerte di nuovo impiego crescono del 19,6% rispetto al 2016 ed il canale più utilizzato è ancora internet che raccoglie il 99,8% delle offerte pubblicate, di cui il 40% passa su Infojobs.

Il mercato in Campania

Anche nella nostra regione il mercato risulta incoraggiante con una crescita del 42,3% rispetto al 2016, ben oltre la media nazionale, attestandosi sul 3% delle offerte complessive. A trainare il mercato del lavoro in Campania è Napoli che raggiunge il 62% a livello regionale, seguono Salerno al 14,3%, Caserta al 14,1%, Benevento al 5% ed Avellino al 4,6%. Per quanto riguarda le categorie professionali con un maggior numero di offerte ci stanno le vendite, con una quota del 14,4% sul totale, seguita da Marketing, comunicazione al 12,1% e Amministrazione, contabilità, segreteria a completare il podio, con il 9,7%. Rientrano nella Top 5 anche Commercio al dettaglio, GDO, Retail al 9% e Manifatturiero, produzione, qualità al 6,6%. Tra le professioni più ricercate in Campania nel 2017 troviamo, tra le prime 10, Agenti commerciali con capacità di gestione vendite e spiccate doti relazionali, Sviluppatori software che abbiano come competenze professionali la conoscenza di Java, SQL e basi di dati relazionali, Tecnici di reti ICT in grado di utilizare servizi web, Linux e XML.