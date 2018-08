Posteggi di via Piave, Meetup Beppe Grillo: "I dubbi restano"

Attraverso una nota stampa, il Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno esprime "parziale soddisfazione" in merito alla risposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Dario Loffredo sullo "spostamento dei posteggi dal mercato di via Piave, oggetto di ristrutturazione, a via Vinciprova".

Spostamento momentaneo

Il trasferimento di un congruo numero di posteggi costituisce “eventualità e ha un carattere momentaneo”. Il Comune lo ha precisato, "ha messo tutto nero su bianco - prosegue Meetup - è un primo risultato della petizione e ne cogliamo la positività, rispetto al testo della delibera che prevede, invece, con certezza un trasferimento definitivo".

I dubbi

Nella propria risposta l’assessore non menziona in maniera esplicita la modifica della delibera quadro, nella parte in cui viene sancito il trasferimento di un congruo numero di posteggi da via Piave a via Vinciprova e non assicura che in caso di trasferimento, anche se momentaneo, gli operatori possano spostarsi in piazza Casalbore. "Questa soluzione - scrive Meetup - permetterebbe senza ombra di dubbio di conservare il rapporto ormai storico che la maggior parte dei cittadini della zona alta della città ha con il mercato di via Piave. Nessuna rassicurazione arriva poi in merito all’eventuale taglio degli alberi che rappresenterebbe l’ennesimo colpo dato a una città in cui il verde pubblico è carente. Basta davvero poco per annullare l’identità di un luogo e creare un grave danno alla comunità che in esso si riconosce. Continueremo a batterci perché sia modificata la delibera quadro sulle aree mercatali e non venga cancellato un altro pezzo della storia di questa città".