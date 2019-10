Si ferisce con un falcetto a Mercato San Severino: 25enne elitrasportato al Ruggi

Paura, questa mattina, a Mercato San Severino, dove un ragazzo di 25 anni, mentre stava effettuando la pulizia di alcuni arbusti si è accidentalmente ferito con un falcetto.

I soccorsi

Immediata la chiamata al 118 che, vista la zona impervia e montuosa nella quale si trovava il giovane, ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. E così, in pochi minuti, i tecnici del Cnsas lo hanno raggiunto chiedendo, contemporaneamente, l’attivazione dell’elisoccorso 118 di Salerno, con cui hanno collaborato per stabilizzare il ragazzo facendolo salire con il verricello a bordo dell’eliambulanza. Di qui il trasporto all’ospedale “Ruggi d’Aragona” per ulteriori cure.