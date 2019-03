Compie rapine in tre tabaccherie: arrestato 53enne, è caccia al complice

Compie tre rapine insieme ad un complice e viene arrestato. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di un pregiudicato 53enne, R.D le sue iniziali, residente a Mercato San Severino, il quale, con l’aiuto di un complice ancora da identificare, ha messo in atto tre rapine a mano armata proprio nel comune della Valle dell’Irno.

Le rapine

Le indagini hanno consentito di scoprire che si tratta dell’autore di 3 rapine a mano armata compiute ai danni di altrettante rivendite di tabacchi, nel corso delle quali i due rapinatori si sono impossessati complessivamente di circa 3 mila euro in contanti, oltre a numerosi pacchi di sigarette. Il rapinatore, che nel corso degli assalti indossava il passamontagna ed impugnava una pistola di grosso calibro, ha agito in rapida successione mettendo a segno due rapine nello stesso giorno, incurante della presenza di numerosi clienti che si trovavano all’interno dei locali commerciali. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per individuare il suo complice.