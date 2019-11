Minacce al padre e sfuriate in casa per i soldi della droga: giovane a processo

Finisce a processo con l'accusa di maltrattamenti: minacciava il padre per avere i soldi utili a comprare sostanze stupefacenti. Il destinatario è un uomo di Mercato San Severino, già allontanato dalla casa dei suoi familiari, a seguito di una serie di denunce per quanto commesso l'estate scorsa. Più volte, nel mirino ci sarebbe finito il padre, intimidito e minacciato affinchè consegnasse soldi in contanti al figlio. L'imputato, che ora sarà processato con rito immediato, pare soffrisse di una dipendenza da sostanze stupefacenti. Al punto da arrivare a rubare 450 euro dal portafoglio del padre. Durante una delle ultime liti, il genitore si sentì male, al punto da richiedere i soccorsi al 118. Poi arrivò la denuncia contro il figlio, diventato sempre più violento nelle sue richieste di denaro.