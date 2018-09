Torna al centro di recupero e cade nel fiume: salvato dal 118

Si è ferito mentre provava a rientrare nel centro di recupero dove era ospite per disintossicarsi da un problema di droga. Sabato mattina doveva trascorrere qualche giorno in famiglia, ma poi aveva deciso di tornare in comunità. Senza un motivo preciso

L'incidente

Un 35enne di Avellino, protagonista dell'episodio, si è ferito mentre cercava di scavalcare il muro che lo separava dalla struttura interna del centro. Finendo nel letto del torrente Solofrana, che confina proprio con il centro. Il fiume non ha attutito la caduta, tanto da rendere necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente è costato al 35enne l'incrinazione di una costola e altre lievi fratture. Questo quanto refertato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Mercato San Severino. Venti sono stati invece i giorni di prognosi diagnosticati