Mercato San Severino, ladri entrano nella villetta di un impreditore: spaventata la figlia

Momenti di paura, ieri mattina, nel comune di Mercato San Severino, dove alcuni malviventi si sono introdotti all’interno di una villetta situata in località Acigliano.

Il furto

In casa, in quei minuti, c’era soltanto la figlia del noto imprenditore della zona. Quest’ultima – riporta Il Mattino – si è resa conto che qualcosa non andava al piano superiore. Ma, spaventata, ha preferito non salire a controllare. Al rientro del padre hanno scoperto che una delle stanze, quella contenente la cassaforte, risultava chiusa dall’interno. Soltanto dopo averla forzata hanno notato che la proprio la cassaforte era stata aperta. I ladri sono riusciti a rubare due orologi di valore. E non è tutto. Poco noto l’imprenditore si è reso conto che anche la sua auto (Mercedes) era stata portata via. Ma, grazie al satellitare, è stata rintracciata qualche ora dopo dai carabinieri. Le indagini sono in corso per riuscire a risalire all’identità dei banditi.