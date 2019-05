Fitta casa per far prostituire ragazze colombiane, denunciato dai carabinieri

Esecuzione di pena, denuncia per sfruttamento della prostituzione e ricettazione. Sono diverse le operazioni condotte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino in alcuni comuni della Valler dell'Irno. A Mercato San Severino, i carabinieri hanno sorpreso un uomo che si era appena disfatto di una pistola di piccolo calibro, risultata poi rubata. Per lui è scattata l'accusa di ricettazione e porto abusivo d'arma. L'arma era stata rubata in una casa in provincia di Avellino.

A Siano, tre pregiudicati di Pagani sono stati invece denunciati per tentato furto. Stavano provando a rubare una Fiat 500, prelevata in precedenza a Salerno.. In loro possesso, sono stati trovati strumenti per consumare il furto. I tre sono stati notati mentre spingevano, con un'altra auto, la vettura rubata. Sotto sequestro sono finiti un rilevatore di codici per chiavi di accensione e due centraline (foto in basso).

A Fisciano, invece, un uomo è stato denunciato perchè aveva ceduto ad alcune ragazze di origine colombiana un appartamento per prostituirsi. Infine, a Castel San Giorgio, i carabinieri hanno notificato un'esecuzione di pena per rapina ad un uomo del luogo.

