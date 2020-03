Fiamme avvolgono Mercato San Severino, due incendi segnalati in un giorno

Due incendi si sono sviluppati, nella giornata di oggi, a Mercato San Severino. A renderlo noto, è il sindaco Antonio Somma con un post di denuncia condiviso attraverso Facebook. Le fiamme si sono sviluppate prima in località Cerrelle, poi ad Acquarola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco diSalerno ed i carabinieri forestali per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dei due episodi

Da oggi è il secondo incendio, prima Cerrelle nel pomeriggio, poi Acquarola in serata, dovreste solo vergognarvi, per la mancanza di rispetto che avete per il territorio e per il popolo, in questo delicatissimo momento. Non posso che ringraziare l’EPI, il comando Carabinieri Forestali di MSS, il COT Salerno, la SMA e i VVF per il supporto alle operazioni