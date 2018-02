Merce venduta a prezzi superiori a quelli di mercato: scatta il sequestro

Nota società addetta alla vendita di prodotti tecnologici nel mirino dei carabinieri. Dietro delega della Procura, gli uomini della sezione p.g. hanno perquisito e posto sotto sequestro diverso materiale presso un'attività ubicata a Mercato San Severino. All’interno del locale sono state trovate diverse postazioni per la vendita on line di prodotti pubblicizzati dal sito della società. Decine le strumentazioni rinvenute e poste sotto sequestro: iPhone, smartphone, notebook, componenti di computer. Al gestore è stato chiesto di esibire la copia della documentazione di acquisto del materiale, cioè le fatture relative alla merce rinvenuta e che aveva rivenduto on line che, secondo il verbale sottoscritto dalla polizia giudiziaria, risultava a prezzi “largamente sottocosto per importi anche superiori al 50 per cento del prezzo medio di mercato”. Ma non è stato fornito alcun documento fiscale che potesse giustificare la presenza di quel materiale e, sempre secondo il verbale, il gestore non era stato in grado neanche di fornire indicazioni sui soggetti che collaboravano nella gestione dell’attività.

Dissequestro rigettato

Stessa richiesta è stata fatta al contabile dell'attività, che non ha presentato alcuna documentazione fiscale o amministrativa. Il sospetto degli inquirenti è che la società stesse vendendo i prodotti in maniera illecita secondo lo schema a piramide, vietata per legge. Lo stesso materiale sequestrato è ritenuto di dubbia provenienza, forse frutto di ricettazione o truffa. I due sono assistiti dal legale Stanislao Sessa, che aveva presentato nei giorni scorsi istanza di dissequestro, con tanto di fatture d'acquisto. Ma il tribunale l'ha rigettata, giustificando che l'attività d'indagine è ancora in corso per verificare la provenienza della merce sequestrata.