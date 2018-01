Muore dopo 7 giorni in ospedale: indagato l'amico di Arturo Grazioso

Accusò un malore in casa di un amico e finì in coma: dopo una settimana di agonia è morto all'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Il dramma

Il diciassettenne Arturo Grazioso, residente a Mercato San Severino, era a casa di un amico ucraino di 26 anni a Preturo di Montoro. La Procura, dopo il decesso, ha aperto un'inchiesta e indagato l'amico. Si ipotizza la morte in conseguenza di altro reato e la cessione di stupefacente. Oggi sarà affidato l’incarico per l'autopsia. Il diciassettenne venne soccorso dai medici del 118 e dai carabinieri allertati da una telefonata in cui si chiedeva immediato aiuto. Le indagini sono in corso.