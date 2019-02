"Vende pistola modificata", chiesti 6 anni di carcere ma il giudice lo assolve

Fu un'intercettazione telefonica a costargli l'arresto. Sullo sfondo un'indagine sullo spaccio di droga nelle frazioni collinari di Salerno, più il possesso di armi e un piano di morte mai realizzato. Per A.D. , la procura di Nocera aveva chiesto 6 anni di carcere, ma il gup lo ha assolto da tutte le accuse. Quali possesso d'arma da fuoco e ricettazione.

L'indagine

Secondo le accuse, l'uomo - difeso di fiducia dal legale Stanislao Sessa - avrebbe venduto una pistola clandestina, con canna alterata e priva di matricola. In casa, durante la perquisizione, gli furono trovate anche diverse cartucce. L'imputato sarebbe stato contattato da un conoscente, un collega di lavoro, per fornire un'arma ad una terza persona, che acquistò quella pistola con tanto di munizioni. L'arma fu poi sequestrata dalla polizia giudiziaria. Lo scambio fu registrato attraverso un'intercettazione telefonica, con i carabinieri pronti ad intervenire per fermare i protagonisti della vicenda. La tesi sostenuta dalla difesa, accolta dal giudice al termine del rito abbreviato, riferiva tuttavia di un regolare porto d'armi in possesso dell'imputato. Che ha fatto venir meno l'accusa di recettazione. Inoltre, la procura non ha dimostrato che quella pistola passata ad altri sia stata modificata dallo stesso imputato.