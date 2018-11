Mercato San Severino, la Regione autorizza l'impianto per rifiuti speciali e pericolosi

Con decreto dirigenziale 252 del 20 novembre 2018, la Regione Campania ha dato il via libera all’apertura di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi nella zona di Via Pizzone, nel comune di Mercato San Severino. Un’area che si trova a poche decine di metri dal territorio del comune di Fisciano, dove, invece, dovrebbe sorgere l’impianto di compostaggio.

I dettagli

L’autorizzazione è stata concessa ad una società proveniente dall’hinterland napoletano che, nei mesi scorsi, ha acquisito la disponibilità dell’area che si trova a poca distanza dal centro abitato di Mercato San Severino. Solo qualche giorno fa il sindaco Antonio Somma aveva partecipato ad un corteo per dire no all’impianto di compostaggio che dovrebbe sorgere nel comune di Fisciano: contro la struttura è stato presentato ricorso al Tar che verrà discusso il prossimo 5 dicembre