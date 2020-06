Prima il lockdown, poi il malore: festa per il ritorno del parrucchiere Gerardo Somma

Grande emozione, oggi, a Mercato San Severino, dove ha riaperto l’attività il parrucchiere Gerardo Somma. Anche il suo salone è rimasto chiuso per i tre mesi di lockdown, ma per motivi di salute non è riuscito a ripartire come tutti lo scorso 18 maggio.

La curiosità

Ad accoglierlo c’erano i suoi colleghi e gli amici che gli hanno dato il “Bentornato” e con i quali si è scattato diverse fotografie. Ora pure lui, dopo mesi di tensione e preoccupazione, potrà ricominciare a lavorare per la gioia dei suoi clienti.

Le foto sono di Paolo Romano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery