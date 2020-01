La dea bendata bacia Mercato San Severino, vinto un milione di euro

La dea bendata bacia Mercato San Severino. Nei giorni scorsi, una persona, ancora sconosciuta, ha vinto un milione di euro al gioco "Million Day", centrando i cinque numeri vincenti, estratti alle 19 del pomeriggio, su un totale di cinquantacinque

La scommessa

La puntata è costata appena qualche euro. Mentre è già iniziata la caccia al vincitore, per conoscerne l'identità. Compito non facile, viste le circa venti attività commerciali presenti a Mercato San Severino, abilitate a raccogliere le scommesse. Intanto, a Salerno e provincia sono stati staccati 123mila biglietti della Lotteria, un dato che in Campania é secondo solo a quello fatto registrare nel napoletano.Nella scorsa edizione della Lotteria Italia, la provincia di Salerno era stata particolarmente fortunata. Il primo premio da 5 milioni di euro, lo scorso anno, era stato venduto a Sala Consilina.