Perde 1000 euro alle slot e per giustificarsi denuncia una finta rapina

Perde 1000 euro alle slot e ai carabinieri dichiara di essere stato rapinato. Ora è finito a processo per simulazione di reato.

La storia

Il protagonista è un camionista di 52 anni, originario del napoletano, in viaggio per lavoro e fermatosi in una sala scommesse per fare una puntata alle slot machine. La fortuna non avrebbe giocato però a suo favore, perchè dopo aver fatto diverse scommesse, era riuscito a perdere la cifra considerevole di 1000 euro. Non sapendo come giustificare quella perdita, forse preso anche dai rimorsi della coscienza, decise di recarsi presso i carabinieri di Mercato Sen Severino per denunciare una rapina ai suoi danni. Nel fornire i dettagli di quel colpo subito ma mai avvenuto, gli stessi militari riscontrarono diverse anomalie. A partire dalla dinamica, fino al luogo dove sarebbe avvenuta la rapina, con l'uomo che finì per contraddirsi più volte durante la sua deposizione. Dopo poco, lo stesso aveva poi confessato, dopo essere crollato, quello che aveva fatto, dichiarando di aver perso oltre 900 euro alla slot di un bar, trascorrendo diverse ore su di uno sgabello. I carabinieri lo hanno denunciato per simulazione di reato. La Procura, di recente, lo ha mandato a processo dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore.